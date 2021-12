Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am späten Freitag den Angriff eines 53-Jährigen in Edigheim durch den Einsatz eines Reizstoffsprühgeräts abgewehrt. In einem Wohnhaus war der Mann gegen 23.30 Uhr bei der Begegnung mit der Patrouille mit einer Schere auf die Einsatzkräfte losgestürmt. Nach dem Einsatz des Reizstoffs ließ der 53-Jährige die Schere fallen. Ihm wurden Handfesseln angelegt.

In Klinik eingeliefert

Der KVD begleitete den Mann in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde und erheblichen Widerstand leistete. Die Polizei hatte den KVD kurz nach 23 Uhr gebeten, den Mann zu überprüfen, weil dieser seine Nachbarn bedroht habe. Die Einsatzkräfte warteten in der Nähe der Wohnungstür des 53-Jährigen auf das Eintreffen der Polizei, als sich wenig später die Tür öffnete und der Mann beim Anblick der KVD-Streife brüllend auf diese zurannte.