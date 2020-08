Zwei zivile Kräfte der Polizeiwache Oggersheim haben am Mittwoch in der Mannheimer Straße einen 53-Jährigen festgenommen. Der Mann war laut Mitteilung der Polizei zuvor mit einem unterschlagenen Auto vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf einem Tankstellengelände in Oggersheim gegen einen anderen Wagen gefahren und dann auf dessen Insassen losgegangen. Danach flüchtete der 53-Jährige, der keinen gültigen Führerschein besitzt. Ein Alkoholtest ergab 1,85 Promille. Außerdem verlief ein Urintest positiv auf Kokain. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren – wegen Unterschlagung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt, Straßenverkehrsgefährdung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, versuchte Körperverletzung und Beleidigung. Der 53-Jährige ist nun in einer Justizvollzugsanstalt.