Ein Unbekannter hat am Freitag um 21.30 Uhr eine 53-Jährige an einer Tankstelle in der Mannheimer Straße (Oggersheim) belästigt. Laut Polizei fasste er der Frau ans Gesäß. Als sie sich wehrte, lief er davon. Der Mann trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und eine Maske. Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.