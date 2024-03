Ein 52-Jähriger hat sich am Dienstag bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass er einen Unfall mit einen Taxi verursacht und Unfallflucht begangen habe. Der Auffahrunfall dürfte sich gegen 17.30 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße (Mitte) ereignet haben, teilt die Polizei mit. Zeugen und insbesondere der Taxifahrer werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.