Ein 52-jähriger Mann ist am frühen Donnerstagmorgen mit dem Auto im Mannheimer Stadtteil Herzogenried unter dem Einfluss von Medikamenten Auto gefahren. Er fiel einer Polizeistreife um kurz vor 1 Uhr auf, da er mit seinem Wagen auf gerader Straße mit 30 Stundenkilometer unterwegs war, obwohl 50 erlaubt gewesen wären. Auf der weiteren Fahrt zeigte er deutliche Fahrunsicherheiten, kam mehrfach in den Gegenverkehr, im Kreisverkehr fuhr er auffällig weit links. Nach dem Einbiegen bremste der ortskundige Mann dann noch mehrmals grundlos ab. Bei der Kontrolle durch die Polizei schien der Mann schläfrig und zitterte stark. Ansonsten verhielt sich aber sehr ruhig, fast schon lethargisch. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund. Ein Drogentest war ihm nicht möglich. Er gab jedoch an, schmerzlindernde Medikamente zu sich genommen zu haben. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Medikamenten-Einflusses ermittelt. Sein Führerschein wurde zu den Akten genommen.