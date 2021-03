Ein 52 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in einer Straßenbahn der Linie 10 in Ludwigshafen Opfer eines Faustschlags in den Bauch geworden. Laut Polizei geschah die Attacke durch einen unbekannten Jugendlichen in Höhe der Haltestelle Hohenzollernstraße. Der Täter konnte entkommen. Dieser wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 Meter groß, sportliche Statur, schwarze, halblange Haare. Er war mit einem roten Jogginganzug bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-2222 entgegen.