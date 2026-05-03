Ein Mann hat in Ludwigshafen den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin in einer Gaststätte ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizei passierte der Vorfall am Samstagabend gegen 19 Uhr im Eingangsbereich eines Lokals in der Edigheimer Straße in Ludwigshafen. Eine zufällig vorbeifahrende Streife bemerkte die Tat und griff sofort ein.

Als die Beamten dem 51-jährigen Verdächtigen Handfesseln anlegten, leistete er erheblichen Widerstand und versuchte, in den Arm eines Polizisten zu beißen. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Die Polizei ermittelte wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann verbrachte die Nacht im Gewahrsam.