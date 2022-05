Drei Jugendliche haben laut Polizei am Montag gegen 19.45 Uhr einen 51-Jährigen in Friesenheim (Carl-Bosch-Straße) angegriffen. Die 13- bis 16-Jährigen hatten den Mann aus noch ungeklärter Ursache mit Schlägen und Tritten sowie einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Messer, attackiert. Sie wurden von der Polizei in der Nähe des Tatorts gestellt, vorläufig festgenommen und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 51-Jährige erlitt durch den Angriff lediglich oberflächliche Verletzungen, sodass keine medizinische Versorgung notwendig war. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.