Ein 51-Jähriger ist laut Polizei am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr in Mannheim-Wohlgelegen überfallen, ausgeraubt und verletzt worden. Der Mann hatte zuvor an einem Geldautomaten in der Innenstadt Bargeld abgehoben. Unmittelbar vor dem Überfall soll der 51-Jährige noch eine Radfahrerin nach dem Weg gefragt haben. Dann soll er unvermittelt von zwei bisher Unbekannten von hinten attackiert worden sein, wodurch er zu Boden fiel. Hier sei er dann mit Faustschlägen und Fußtritten malträtiert worden. Die Unbekannten griffen sich die Geldbörse des Mannes und flüchteten. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1 ist etwa 1,75 Meter groß und 19 bis 20 Jahre alt. Er soll eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose getragen haben. Sein Komplize ist zirka 21 Jahre alt und soll ebenfalls mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose bekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621 174-4444.