Die Commerzbank-Stiftung unterstützt den Reiterhof der Kinderhilfe in Ludwigshafen nach eigenen Angaben mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro. Der Verein ist eine der ältesten Einrichtungen für Therapeutisches Reiten in Deutschland und bietet sowohl Hippotherapie, heilpädagogisches Reiten und Voltigieren als auch Reiten als Sport für Menschen mit Behinderung an. „Patienten, die an unserer Reittherapie teilnehmen, leiden unter schweren neurologischen oder orthopädischen Erkrankungen und sind größtenteils auf den Rollstuhl angewiesen. Eine Teilhabe am alltäglichen Leben ist mit großen Hürden verbunden. Oft sind psychische Probleme eine Begleiterscheinung“, erläutert Wilhelma Metzler als Vereinsvorsitzende. „Ganz nach dem Motto ,Auf dem Pferd hat jeder vier gesunde Beine’ helfen wir unseren Patienten daher, zusätzlich zu den gesundheitlichen Aspekten, das Selbstbewusstsein und das Körpergefühl durch den Umgang mit unseren Pferden zu stärken.“ Mehr Infos zum Verein im Netz unter reiterhof-kinderhilfe.de.