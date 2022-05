Nachdem der Verein Trabzonspor am Samstagabend die türkische Fußballmeisterschaft gewonnen hatte, versammelten sich rund 500 Fans zur Siegesfeier am Mannheimer Wasserturm. Außerdem fuhr ein Autokorso auf dem Friedrichsring. Laut Polizei überstiegen rund 100 Fans die Absperrung an der Wasserturmanlage, brachten ein Banner mit dem Vereinslogo an und zündeten vereinzelt Pyrotechnik. Die Polizei forderte die Fans mit Lautsprecherdurchsagen auf, den Wasserturm wieder zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen die friedlich feiernden Fans schließlich nach. Mithilfe von kurzzeitig eingerichteten Fahrbahnsperrungen gelang es den Beamten, den Autokorso aus der Innenstadt zu leiten. Zu Zwischenfällen kam es hierbei nicht. Gegen Mitternacht beruhigte sich dann die Lage.