„Wir brauchen alle Arten von Masken“, sagt Susanne Klein. Sie ist bei der Lebenshilfe Ludwigshafen für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und freut sich über die Spende von Peter Wilhelmi. Der 69-Jährige aus Rödersheim hat aus seiner privaten Sammelinitiative bereits dreimal Mund-Nasen-Schutzmasken für die Lebenshilfe in Schifferstadt gespendet. Nun erhielt erstmals auch die Ludwigshafener Einrichtung 500 Masken und Desinfektionsmittel.

„Mir wurde in Schifferstadt mitgeteilt, dass die Lebenshilfe Ludwigshafen dringend Masken benötigt“, erklärt Wilhelmi, warum er erstmals auch die rund 400 Beschäftigten und 500 Bewohner der Lebenshilfe Ludwigshafen belieferte. Wie hoch der tägliche Bedarf für die Wohnbereiche mit stationären und ambulanten Wohnformen, den Tagesförderstätten, Hausfrühförderung Integrativer Kindertagesstätte Offener Hilfe und Ambulantem Pflegedienst ist, wusste auch Klein nicht zu sagen. „Vor allem, weil durch die jüngsten Lockerungen auch wieder Besuche von Therapeuten, Angehörigen oder Freunden erlaubt ist.“ Ihre genannten 1200 Schutzmasken pro Tag seien daher nur eine sehr grobe Schätzung.

Zumal sich auch die Art der Masken je nach Einsatzbereich unterscheide. So werden für die medizinischen Bereiche Masken nach den Standards FFP2 und FFP3 benötigt, aber auch Mund-Nase-Bedeckungen und Schutzkittel kommen bei der Lebenshilfe zum Einsatz. „Das alles ändert sich von Tag zu Tag. Rückkehrer aus dem Krankenhaus kommen zum Beispiel zunächst einmal in eine Quarantänegruppe. Diese hat einen höheren Bedarf an Masken.“

Deshalb sei jede Spende hochwillkommen. Auch die von Wilhelmi, der auf Nachahmer hofft. „Nach meiner ersten Spende in Schifferstadt habe ich dort schnell Unterstützer gefunden.“ Darauf hofft er auch in Ludwigshafen für Mitarbeiter und Menschen in stationärer, teilstationärer oder ambulanter Betreuung, die alle zur Corona-Risikogruppe gehören.