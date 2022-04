Die Bäckerei Görtz hat 500 Brote für die Kriegsopfer in der Ukraine gespendet. Die Brote mit einem Warenwert von zirka 1000 Euro sind am Freitag am Firmensitz in Rheingönheim abgeholt und von einer privaten Hilfsinitiative in das Krisengebiet transportiert worden. Die Initiative fährt nach eigenen Angaben einmal wöchentlich Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze sowie bis nach Lwiw (Lemberg), einer Großstadt in der West-Ukraine. Bisher seien vier Lastwagen mit Kleidung, Nahrung, Wasser, Medikamenten und Verbandsmaterial losgeschickt worden. Eine der Aktiven hatte sich an Bäckereichef Peter Görtz mit der Bitte um Unterstützung gewandt. „Wir werden auch weiterhin helfen“, kündigt Görtz an.