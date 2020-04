Der Oggersheimer Geschäftsmann Bernhard Werst von Spielwaren Werst hat nach eigenen Angaben über einen Spielwaren-Großhändler 500 höherwertige Atemschutzmasken (FFP2) bezogen und diese an einige Alters- und Pflegeheime gespendet. Ein großer Teil ging an den Ambulanten Pflegedienst der Stadt Ludwigshafen in der Bertholt-Brecht-Straße in Oggersheim. Werst will damit seine Verbundenheit zur Stadt und zum Stadtteil Oggersheim in der Corona-Krise zum Ausdruck bringen. Die hochwertigen Masken haben demnach einen Verkaufswert von fast 3000 Euro.