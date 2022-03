Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen Kiosk-Container auf dem Schulhof der Albert-Einstein-Schule in Friesenheim aufgebrochen. Sie stahlen knapp 50 Tüten mit Schokolinsen (Marke „M&M“). Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.