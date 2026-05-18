Am 21. Mai beginnt die Freibad-Saison am Willersinnweiher, am 6. Juni gibt es anlässlich des 50. Geburtstags der Einrichtung ein besonderes Wochenende.

Die Bäderabteilung der Stadt lädt anlässlich dieses Jubiläums zu einem besonderen Morgen im Freibad ein: Am Samstag, 6. Juni, heißt es „Fit ins Wochenende“. Ab 9 Uhr stehen parallel eine Yoga-Einheit und Wassergymnastik auf dem Programm. Yoga findet auf der Liegewiese statt und dauert 60 Minuten. Wer mitmachen möchte, sollte eine geeignete Matte und eine Decke für die Schlussentspannung mitbringen. Die Wassergymnastikeinheit im Nichtschwimmerbecken dauert 30 Minuten. Bei leichtem Regen finden beide Angebote statt, Yoga dann auf der Empore des Umkleidegebäudes. Die Sporteinheiten sind im Eintritt enthalten. Anmelden kann man bis 1. Juni unter Telefon 0621 504-2902 oder per E-Mail an freibad@ludwigshafen.de. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, im Freibad zu frühstücken (pro Person 12,50 Euro). Bis 1. Juni sollte man sich auch dafür anmelden, im Freibad ist das ab 21. Mai möglich. Die Kosten müssen vorab gezahlt werden.

Gesicht des Bads hat sich verändert

Das Freibad am Willersinnweiher wurde 1976 eröffnet. Seither hat sich durch die Generalsanierung in mehreren Bauabschnitten zwischen 2013 bis 2017 das Gesicht des Bads völlig verändert. Das Sportbecken ist näher an den Weiher gerückt, das Nichtschwimmerbecken erhielt neue Attraktionen, die Umkleiden wurden erneuert. Im Nachgang wurde im Jahr 2022 auch das Planschbecken saniert.