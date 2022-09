Die Fakultät für Informatik der Hochschule Mannheim feiert 50-jähriges Bestehen. Mit einer Jubiläumswoche und Veranstaltungen wird Ende September der Fachbereich gewürdigt und die Entwicklung der Informatik als Wissenschaft näher betrachtet.

Begonnen hatte es im Sommersemester 1971: Die Hochschule Mannheim, die damals noch Fachhochschule Mannheim hieß, führte den neuen Diplomstudiengang Informatik ein. Damit gehörte sie zu einer der ersten Fachhochschulen in Deutschland, die ein eigenständiges Studium der Informatik anboten. Sie ging nach der Einführung der Diplom-Informatik sogar noch einen Schritt weiter und gründete zum Wintersemester 1971 die Fakultät für Informatik (damals noch Fachbereich Informatik).

Eine Entscheidung mit Weitblick, denn: Informatik ist heute – nach der Betriebswirtschaftslehre – das zweitbeliebteste Studienfach in Deutschland. „Smartphones haben mittlerweile mehr Rechenleistung als damals ein Großcomputer von IBM. Informatik ist omnipräsent. Deshalb gibt es an unserer Fakultät vier attraktive, praxisnahe und stark nachgefragte Bachelor-Studiengänge, die am Puls der Zeit ausgerichtet sind“, erklärt Miriam Föller-Nord, Dekanin der Fakultät und Professorin für Cyber-Security. Angewandte Forschung und Wissenstransfer sind wichtige Säulen der mit 25 Professorinnen und Professoren und etwa 800 Studierenden größten Fakultät der Hochschule Mannheim. „Unsere Absolventen haben hervorragende Berufsaussichten und meist schon vor ihrem Abschluss einen Arbeitsvertrag in der Tasche“, so Föller-Nord.

Unter dem Motto „50 Jahre – wir feiern!“ lädt die Fakultät nun in der letzten Septemberwoche Studierende, Lehrende, Mitarbeiter und Ehemalige sowie Kooperationspartner, Freunde sowie alle interessierten Bürger aus Mannheim und der Metropolregion ein. Start ist am 23. September mit einem offiziellen Festakt und der Ausstellung „Informatik im Wandel der Zeit“ in den Räumen der Hochschule Mannheim. Den Abschluss bildet am 30. September ein Tag der offenen Tür.

Alle Termine der Festwoche unter www.informatik.hs-mannheim.de/50-jahre.html.