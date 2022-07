Die Abteilung Drogenhilfe der Stadtverwaltung blickt in diesem Jahr auf eine 50-jährige Geschichte zurück. Anlässlich dieses Jubiläums sind Tage der offenen Tür und ein Fachtag geplant. Los geht es den Verantwortlichen zufolge am Donnerstag, 21. Juli, 11 bis 15 Uhr, mit dem Tag der offenen Tür in den Räumen in der Goethestraße 12, wo die Berater arbeiten und die offene Arbeit im Erdgeschoss stattfindet. „Die Mitarbeiter möchten an diesem Tag einen Einblick in ihre Arbeit gewähren“, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Oktober folge dann der Tag der offenen Tür im „sleep inn“, der Übernachtungseinrichtung für obdachlose Drogenabhängige. „Das Angebot der Drogenhilfe ist sinnvoll und wichtig“, betont Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Unter anderem würden Schüler von den Mitarbeitern der Drogenhilfe präventiv aufgeklärt, damit Süchte gar nicht erst entstehen. Auch bereits Abhängige würden mit vielfältigen Hilfsangeboten unterstützt. Was 1972 mit nur einer Sozialarbeiterin als städtische Jugend- und Drogenberatungsstelle startete, sei heute eine Abteilung im Sozialdezernat mit rund 20 Mitarbeitern.