Das nach dem Widerstandskämpfer Friedrich Dürr benannte Mannheimer Jugendzentrum (Juz) feiert von April bis Juni seinen 50. Geburtstag. Am Donnerstag, 4. Mai, sind eine Ausstellungseröffnung und eine Filmvorführung mit anschließendem Regisseurgespräch geplant.

„Freie Räume – Eine Geschichte der Jugendzentrumsbewegung“ heißt der Film des Mannheimer Regisseurs Tobias Frindt, der unter anderem dem Juz in seiner Heimatstadt seine Aufmerksamkeit widmet. Der 2020 veröffentlichte Dokumentarfilm beleuchtet eine Jugendbewegung, die in den 1970er-Jahren in Hunderten von Städten und Gemeinden zur Gründung selbstverwalteter Jugendzentren führte: Treffpunkte, in denen junge Menschen Freizeitangebote ohne Konsumzwang wahrnehmen konnten und können. Das ist bis heute die Idee des zuvor lange erkämpften und 1973 eröffneten Juz in Mannheim, das zunächst in den Quadraten und seit 1994 am Neuen Messplatz in der Neckarstadt residiert. Es hat sich als Ort für Konzerte abseits des Mainstreams genauso etabliert wie als Ort für politische Veranstaltungen.

Zum Jubiläum präsentiert das Juz die Fotoausstellung „DIY – Facetten der Selbstverwaltung“ des Mannheimer Fotografen Jonathan Funk. Seine Aufnahmen entstanden in den vergangenen zehn Jahren. Die Eröffnung ist ebenfalls am Donnerstag, 4. Mai, um 19 Uhr und damit eine Stunde vor der Filmvorführung. Sie ist dann dienstags und donnerstags von 19 bis 22 Uhr zu sehen. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.