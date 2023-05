Die Serie von Autoeinbrüchen in Rheingönheim setzt sich fort. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mittlerweile mindestens 50.000 Euro.

Wie sie weiter mitteilte, haben es die Unbekannten gezielt auf BMW abgesehen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen sie die Scheiben von vier Fahrzeugen dieser Marke ein und montierten Lenkräder sowie Anzeigeelemente ab. Die Fahrzeuge parkten in der Marie-Juchacz-Allee und im Bereich der Emy-Roeder-Anlage. Bereits am Mittwoch waren zwei weitere Einbrüche gemeldet worden. In diesen Fahrzeugen sind die Lenkräder allerdings verschont geblieben.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.