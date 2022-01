Ein Schaden von rund 50.000 Euro ist laut Polizei bei dem Brand am Mittwoch gegen Mittag in der Roonstraße (Süd) entstanden. Die Feuerwehr wurde um 11.54 Uhr alarmiert. Als die Wehrleute an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, war das Fenster der betroffenen Küche im dritten Stock bereits durch die große Hitze des Feuers geborsten. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten laut Polizei zudem alle Bewohner das Gebäude vorübergehend verlassen. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.