Die Corona-Situation in der Region bleibt angespannt. Laut dem Landes-Gesundheitsministerium gab es seit Ausbruch der Pandemie in Ludwigshafen 1435 Fälle von Covid-19-Infektionen. Sieben Menschen sind bisher am oder mit dem Virus verstorben. 713 Patienten sind wieder genesen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner bleibt mit 150,9 sehr hoch – und ist im Vergleich zu den 130er-Werten von Anfang der Woche wieder gestiegen. Von Donnerstag auf Freitag hat es in Ludwigshafen 19 neue Infektionen gegeben. Im Rhein-Pfalz-Kreis gab es 30 neue Corona-Fälle (insgesamt nun 788, davon 446 Genesene und vier Todesfälle). Die Sieben-Tagesrate liegt hier bei 78,3. Für Mannheim wurden am Freitag 66 weitere Covid-19-Infektionen gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf 2771, davon sind 1802 Fälle akut. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt hier bei 157,4.

Keine neuen Fälle im Altenheim

Laut Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther sind im Alten- und Pflegeheim in der Gartenstadt am Donnerstag und Freitag keine neue Infektionen aufgetreten. Seit dem Corona-Ausbruch vor gut zwei Wochen gibt es somit 16 infizierte Bewohner und sieben erkrankte Mitarbeiter. Drei Bewohner sind gestorben. Im Klinikum werden aktuell 30 Corona-Patienten behandelt: 22 auf der Normalstation und acht auf der Intensivstation.

An der Karolina-Burger-Realschule plus in Mundenheim (740 Schüler) sind inzwischen acht Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Schule am Freitag auf ihrer Homepage mitgeteilt. Bei 32 Schülern besteht der Verdacht, dass sie sich mit dem Virus infiziert haben könnten. Keine Klasse wurde bisher komplett unter Quarantäne gestellt. Der Unterricht läuft weiter. Auch andere Schulen in der Stadt kämpfen aktuell mit Corona-Infektionen.