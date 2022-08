Ein Motorradfahrer ist am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 49-Jährige hatte nach Polizeiangaben die Wollstraße zwischen Oggersheim und West befahren. An der Kreuzung zur Bliesstraße nahm ihm der Fahrer eines Pkw die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2200 Euro.