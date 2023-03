Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Versuchter Totschlag“ lautet die Anklage vor dem Landgericht Frankenthal gegen einen 49 Jahre alten Mann aus Ludwigshafen. Er soll bei einem Zusammentreffen am Danziger Platz in der Innenstadt im Mai 2021 plötzlich ein Messer aus der Jacke gezogen und einen anderen Mann damit in die linke Brust gestochen haben. Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben. Das Opfer schilderte den Vorfall am Mittwoch ganz anders.

Zum Prozessbeginn hatte der 49-Jährige in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung behauptet, der Mann sei mit erhobener Faust auf ihn zugekommen. Er habe als Verteidigungsreaktion