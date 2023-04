Der SPD-Bundestagsabgeordnete und -Verkehrsexperte Christian Schreider kritisiert die Deutsche Bahn (DB) scharf für ihre „irreführende und kundenfeindliche Kommunikation“ bei der aktuellen Einführung des 49-Euro-Tickets. So würden Kunden in der Region mit einer bisherigen Rhein-Neckar-Karte ab 60 aktuell Briefe von der DB Vertrieb GmbH erhalten, in denen der Eindruck erweckt werde, das neue 49-Euro-Ticket gebe es nur auf dem Smartphone. Dies sei nicht so, auch wenn es für die DB einfacher wäre, meint der SPD-Politiker, der davon ausgeht, dass die Bahn daher die Schreiben mit Absicht verschickt habe. Es sei klar geregelt, dass das Ticket auch für Menschen ohne Smartphone nutzbar ist – in Form einer Scheckkarte und übergangsweise auch in Papierform, betont Schreider. Im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) seien auch deshalb „viele ziemlich sauer über die Vorgehensweise der DB“, sagt Schreider, der Mitglied der VRN-Verbandsversammlung ist. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) biete die vereinbarten verschiedenen Formen des 49-Euro-Tickets mit oder ohne Smartphone an und stelle zudem bisherige Kunden automatisch auf das günstigere neue Ticket um, so Schreider. Die RNV sei wesentlich kundenfreundlicher als die DB.