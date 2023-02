Der Ludwisghafener SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider betont, dass das neue 49-Euro-Ticket auch für Menschen ohne Smartphone nutzbar sein wird. „Ich begrüße und teile die entsprechenden Anregungen von Seniorenrat und Arbeiterwohlfahrt. Wir waren dazu ja auch bereits mehrfach im Gespräch“, unterstreicht das Mitglied des Verkehrsausschusses nach entsprechenden Forderungen.

„Im Ausschuss und weiteren Gremien haben wir uns deshalb als SPD von Beginn der Beratungen an dafür stark gemacht, dass das Ticket nicht nur über eine Handy-App erworben werden kann.“ Als dauerhafte Alternativ-Lösung sei geplant, das Deutschlandticket auch auf eine Art Scheckkarte auszustellen, die dann bei Kontrollen vorgezeigt werden könne. „Das System kennt jeder von Bank- oder Gesundheitskarten und sollte somit kundenfreundlich und zugänglich auch für ältere Menschen sein“, verdeutlicht Schreider, der vergangene Woche bei seiner Rede im Bundestag betont hatte, auch jene in den Genuss des Tickets kommen zu lassen, „die digital nicht so weit unterwegs sind“.

Wissing auch dafür

Nachdem sich auch Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) für die Scheckkartenlösung ausgesprochen habe, dürfte dieser Vorgehensweise nichts mehr im Wege stehen. Um ausreichend Zeit für die Umstellung zu geben und auch alle technischen Voraussetzungen bei den Verkehrsverbünden zu schaffen, werde das Deutschlandticket bis Jahresende übergangsweise auch in klassischer Papierform erhältlich sein: „Auch dafür haben wir uns eingesetzt. Zugleich bin ich froh, dass unsere Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) in Sachen Deutschlandticket startklar ist“, so Schreider, der auch Aufsichtsratsmitglied bei der RNV ist.