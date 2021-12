Ein 48-jähriger muss sich wegen Körperverletzung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. In der Nacht auf Donnerstag gegen Mitternacht wurde die Polizei alarmiert, weil der Mann in der Mundenheimer Straße (Süd) eine Frau geschlagen und verletzt hatte. Der Angreifer verhielt sich aggressiv gegenüber den Polizeikräften und schlug einem Beamten ins Gesicht. Der 48-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Da er unter dem Einfluss von Drogen zu stehen schien, wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Er verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Durch den Angriff wurde ein 27-jähriger Polizist leicht verletzt.