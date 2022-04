Am frühen Donnerstagmorgen um kurz nach Mitternacht haben zwei unbekannte Täter an der Bahnhaltestelle „Pforzheimer Straße“ in Mannheim-Seckenheim einem 46-jährigen Mann den Geldbeutel und das Handy gestohlen. Als der Mann den Diebstahl bemerkte, forderte er die beiden Unbekannten auf, ihm die Wertgegenstände zurückzugeben. Daraufhin drohten die Männer ihm mit einem Messer und einer langen Fahrradkette. Anschließend flüchteten sie. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief erfolglos.

Zeugen gesucht

Der eine Täter soll etwa 18 Jahre alt, 1,70 groß und von dünner Statur sein. Er hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Der zwei Unbekannte soll ebenfalls etwa 18 Jahre alt sein, 1,70 Meter groß und von dünner Statur. Er hatte blonde Haare und trug dunkle Kleidung. Das Polizeirevier Ladenburg sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, und bittet diese, sich unter Telefon 06203 9305-0 zu melden.