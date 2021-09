Die von der Polizei bei einer Durchsuchung in Friesenheim am 23. September sichergestellten 46 gestohlenen Fahrräder wurden in einer Garage in der Weiher- und nicht in der Wimpelstraße entdeckt. Dahingehend hat die Polizei ihre Meldung am Dienstag korrigiert. Die Garage wurde durchsucht, nachdem ein Passant sein gestohlenes Rad dort aufgefunden hatte. Bisher konnten nur vier Räder ihren Eigentümern zugeordnet werden. Die Polizei sucht nun nach den Besitzern der restlichen Räder. Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern an. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.