Bei einer Durchsuchung am Donnerstag haben Beamte der Polizei Ludwigshafen 46 offenbar gestohlene Fahrräder in einer Garage in der Friesenheimer Wimpelstraße sichergestellt. Nachdem ein Passant sein gestohlenes Fahrrad dort entdeckt hatte, hatten sie die Garage durchsucht. Bislang konnte die Polizei aber nur vier Fahrräder ihren Eigentümern zuordnen. Sie sucht nun nach den restlichen Eigentümern. Lichtbilder der Fahrräder sind im Netz unter https://s.rlp.de/zhqZF veröffentlicht. Sie können nur bei Vorlage eines Eigentumsnachweises ausgehändigt werden, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervorgeht. Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern an. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.