Rund 4500 Menschen haben sich am Samstag beim siebten Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar engagiert. Zwischen Bensheim in Südhessen, Buchen im Odenwald und Bad Bergzabern in der Südpfalz engagierten sie sich bei einer der bundesweit größten Ehrenamtstage an 300-Mitmach-Aktionen. Mit allein 51 Aktionen und weit über 1000 Helfern lag Ludwigshafen dabei deutlich an der Spitze, auch wenn BASF-Vorstandsmitglied Michael Heinz als Vorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar betonte, dass es gerade in diesem Jahr nicht um Rekorde ging. „Es ist beeindruckend, was in der Metropolregion trotz der Corona-Einschränkungen durch Teamwork alles geschaffen wurde“, betonte er.

Hier lesen Sie den ausführlichen Bericht.