Die Stadt Ludwigshafen erhält in diesem Jahr aus dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ weitere 450.000 Euro an Städtebaufördermitteln für die laufende Entwicklung der Innenstadt, wie Innenminister Roger Lewentz in Mainz mitgeteilt hat. Land und Bund unterstützen demnach seit 2019 die Entwicklung des Fördergebiets und haben seither 225.000 Euro bereitgestellt. Die Förderung erfolgt im Zusammenhang der Landesinitiative zur Stärkung der Investitionsfähigkeit der Oberzentren. Der Innenminister hatte 2019 seine Bereitschaft erklärt, der Stadt in der Förderperiode 2019 bis 2021 für die von Ludwigshafen genannten Fördergebiete Städtebauförderungsmittel mit dem Höchstfördersatz von 90 Prozent zur Verfügung zu stellen. Ein Großteil des Jahresbudgets sei zur Finanzierung der weiteren Planungsschritte im Zusammenhang mit der Sanierung des Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Hauses vorgesehen. Die Maßnahmen stärkten die Innenstadt insgesamt und seien Teil einer ganzheitlichen Entwicklungsstrategie, um den Bereich langfristig voranzubringen und für die Zukunft zu stärken, so Lewentz. Das Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ unterstützt Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels. Im Programmjahr 2020 können dem Ministerium zufolge in der Städtebauförderung insgesamt rund 90 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln bereitgestellt werden. Im Zeitraum von 2010 bis 2019 profitierten rund 190 Städte, Gemeinden und andere kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz mit etwa 700 Millionen Euro von der Finanzspritze.