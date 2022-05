Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Maudach hat am Samstag 39 Jubilare geehrt und gleichzeitig das 45-jährige Bestehen des Ortsverbands gefeiert. Die einzige KAB-Gruppe im Dekanat Ludwigshafen führen Vorsitzender Markus Diehl und seine Stellvertreterin Regina Wolf. „Danke für ihre Treue, ihr Engagement und ihre Hilfe“, zollte Diehl den Geehrten Respekt für ihren jahrzehntelangen Einsatz.

160 Mitglieder

Der KAB-Ortsverband Maudach hat 160 Mitglieder und ist der größte Ortsverband in der Diözese Speyer. Die KAB setzt sich für die Interessen von Arbeitnehmern, von Auszubildenden und Arbeitslosen, von Frauen, Familien, älteren Menschen und sozial Benachteiligten ein. So organisiert der KAB-Ortsverband gemeinsam mit den Caritas-Warenkörben in Speyer, Germersheim und Kaiserslautern im Frühjahr und Herbst Altkleidersammlungen. Gemeinsam mit dem Diözesanverband Speyer und den Ortsgruppen der Metropolregion werden ferner Informations- und Bildungsabende zu sozialpolitischen Themen veranstaltet.