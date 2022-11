Ein Streit zwischen drei Männern am Sonntagabend am Friedrichsring in der Innenstadt ist eskaliert. Laut Polizei schlug einer von ihnen mehrmals mit einer Glasflasche auf den Kopf eines 45-Jährigen. Nachdem der Mann zu Boden gegangen war, trat ein weiterer Schläger mehrfach auf ihn ein. Passanten hatten den Vorfall beobachtet und versuchten, dem 45-Jährigen zu helfen. Die beiden Männer flüchteten in Richtung Neckarstadt. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.