Unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln hat ein Radfahrer gestanden, den eine Polizeistreife am Samstag gegen 9.30 Uhr erwischt hat. Wie die Polizei berichtet, war der 45-jährige Mann aus Ludwigshafen mit einem Fahrrad in der Wittelsbachstraße im Stadtteil Süd unterwegs. Die hinter dem Mann fahrende Funkstreifenbesatzung bemerkte, dass der Radfahrer die komplette Fahrspurbreite benötigte, weil er in Schlangenlinien radelte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol (0,67 Promille Atemalkoholtest) und weiteren Betäubungsmitteln stand. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Radfahrer wieder nach Hause entlassen. Gegen den 45-jährigen Ludwigshafener wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.