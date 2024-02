Ein 45-Jähriger hat am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr im Friedenspark (Hemshof) eine dreiköpfige Personengruppe mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Eine alarmierte Polizeistreife entdeckte den Mann auf einem Fahrrad fahrend in der Nähe und nahm ihn fest. Aufgrund seines hoch aggressiven Verhaltens gegenüber den Beamten wurde der Mann in Gewahrsam genommen, heißt es weiter im Polizeibericht. Die Schreckschusswaffe fanden die Beamten in einem angrenzenden Gebüsch und stellten sie sicher. Da der 45-Jährige alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs war, wurde ihm in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.