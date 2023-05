In der Mittelstraße in der Mannheimer Neckarstadt ist es am Donnerstagmittag zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf ein 37 Jahre alter Mann laut Polizei eine 45-jährige Frau mit einem Messer verletzt hat. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile im polizeilichen Gewahrsam. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. Wie die Polizei weiter mitteilte, verletzte sich der Mann bei der Attacke auch selbst. Sowohl der Tatverdächtige als auch die Frau wurden in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Telefon 0621 174-4444, zu melden.