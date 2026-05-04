Zum 1. Mai wurden 13 Absolventinnen und 31 Absolventen des 29. Bachelor-Studiengangs der Hochschule der Polizei sowie drei Polizeikräfte von anderen Behörden zum Polizeipräsidium Rheinpfalz nach Ludwigshafen versetzt. Polizeivizepräsident Martin Kuntze hieß die neuen Kollegen am Montag persönlich mit den Führungskräften der Behörde in einer kleinen Feierstunde im Präsidium in der Wittelsbachstraße willkommen. Gleichzeitig verließen das Polizeipräsidium Rheinpfalz 18 Polizeikräfte, die zu anderen Behörden versetzt wurden. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz ist zuständig für die Sicherheit von fast einer Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren knapp 2300 Mitarbeitern umfasst auf etwa 2400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal, Landau, Ludwigshafen, Neustadt und Speyer.