Ein 44-jähriger Mann soll laut Polizei am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr ein geparktes Auto in der Lichtenbergerstraße in Brand gesetzt haben. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Mögliches Motiv für die Brandstiftung könnten nach Angaben der Ermittler Familienstreitigkeiten gewesen sein, da es sich bei der Halterin des angezündeten Autos um eine Familienangehörige des Tatverdächtigen handelt. Der Mann befand sich nach Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde daher in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Ob es Zusammenhänge zu weiteren Fahrzeugbränden in der Vergangenheit gibt, wird laut Polizei noch geprüft.