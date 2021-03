Zu einem Fall von häuslicher Gewalt in Ludwigshafen ist am Sonntagabend die Polizei gerufen worden. Ein 44-Jähriger hatte seine Ehefrau mehrmals ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde die Frau verletzt. Sie meldete sich bei der Polizei, die eigenen Angaben zufolge ein Strafverfahren gegen den Mann einleitete. Auch untersagte sie dem Mann, sich der Frau zu nähern, Kontakt mit ihr aufzunehmen und die Wohnung zu betreten. Über Gewalt in Beziehungen zu sprechen, ist laut Polizei für viele ein Tabu. Sie appelliert: „Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei.“