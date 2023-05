Die Polizei hat am Dienstag einen 44-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der am Nachmittag in einer Bar in der Bismarckstraße (Mitte) handgreiflich geworden ist. Laut Polizeibericht war der Mann mit einem 36-Jährigen in Streit geraten, den er bei der Auseinandersetzung leicht verletzte. Die Polizei wurde hinzugezogen. Auch gegenüber den Beamten soll sich der 44-Jährige aggressiv verhalten haben, weshalb sie ihn auf den Boden zwangen und Handschellen anlegten. Dabei sei der Mann leicht verletzt worden. Er wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen, wo er sich weiterhin aggressiv verhalten habe und daher in Gewahrsam genommen wurde. Die Polizei geht davon aus, dass der 44-Jährige unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden hat. Entsprechende Test verweigerte er.