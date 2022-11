Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Samstagabend einen Mann in eine Klinik gebracht. Der scheinbar alkoholisierte 44-Jährige hatte zuvor in Oggersheim an einer Tankstelle das Personal sowie Kunden angepöbelt und bedroht. Die zuerst verständigte Polizei zog gegen 19 Uhr den KVD hinzu, um den aggressiven und schreienden Mann ins Krankenhaus zu begleiten. Aufgrund der akuten Eigen- und Fremdgefährdung wurde der 44-Jährige in einer nahe gelegenen Klinik stationär aufgenommen.