Der 44-jährige Fahrer eines Transporters ist am Montag gegen 17.30 Uhr in der Edigheimer Straße Im Zinkig gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gefahren. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß, teilt die Polizei mit. Dank eines Zeugenhinweises entdeckten Beamte ihn in der Dietlindstraße. Weil er augenscheinlich getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem hat der 44-Jährige keinen gültigen Führerschein. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.