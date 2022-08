Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Samstag eine 44-Jährige aus Mitte ins Krankenhaus gebracht. Weil die Frau zur Mittagszeit in einem Wohnhaus geschrien und randaliert habe, verständigte eine Anwohnerin die Polizei. Diese informierte den KVD, der laut Mitteilung vor dem Haus auf die Mutter der Frau traf, die den Einsatzkräften die Wohnungstür öffnete. Beim Kontakt mit dem KVD sei die 44-Jährige in die Küche geflüchtet, habe dann in eine Schublade gegriffen, in der sich eine Schere befand. Die KVD-Mitarbeiter hätten die 44-Jährige jedoch wegdrängen können. Laut Stadt leistete die Frau in der Folgezeit erheblichen Widerstand, so dass man ihr Handschellen anlegte und sie in eine Klinik brachte.