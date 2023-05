Fünf unbekannte Täter haben am Samstagmorgen gegen 11 Uhr ein 43-Jährigen vor einer Diskothek im Quadrat U5 in der Mannheimer Innenstadt zusammengeschlagen und beraubt. Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, schlug einer der Unbekannten seinem Opfer unvermittelt mit einer Glasflasche auf den Kopf, wodurch dieses zu Boden ging. Vier weitere männliche Täter hätten alsdann auf den 43-Jährigen eingeschlagen und -getreten. Überdies stahlen die Angreifer ihm sein Mobiltelefon und seinen Geldbeutel. Danach flüchteten die Täter. Der 43-Jährige suchte ein Krankenhaus auf. Zu den Tatverdächtigen ist laut Polizei nichts bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621 174-4444 zu melden.