Ein 42-Jähriger ist am Donnerstag an einer Haltestelle in Mundenheim von drei jungen Männern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Laut Polizei erlitt das Opfer Gesichtsfrakturen und vermutlich ein Schädel-Hirn-Trauma. Wegen seiner Verletzungen konnte der Mann, der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, keine Angaben zu dem Vorfall machen. Zeugen hatten der Polizei die Schlägerei an der Haltestelle „Achtmorgenstraße“ in der Bruchwiesenstraße um 16.45 Uhr gemeldet. Eine 51-jährige Autofahrerin hielt an, hupte und schrie die Täter an, die daraufhin von ihrem Opfer abließen und in Richtung Maudacher Straße flüchteten. Die mutmaßlichen Täter waren zwischen 17 bis 20 Jahre alt, hatten dunkle Haare und führten ein Fahrrad mit sich. Einer soll einen roten Jogginganzug mit weißen Streifen sowie eine weiße Schirmmütze getragen haben. Ein weiterer Jugendlicher trug ein blaues Oberteil. Die dritte Person soll dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die ergebnislos verlief. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zum Motiv dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0621/963-2122 zu melden.