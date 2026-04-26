Der 411. Maimarkt ist eröffnet. Wie die Besucherzahlen am Eröffnungstag waren und welches Signal sich Politiker. Funktionäre und Besucher von der Messe erhoffen.

Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk, Oberbürgermeister Christian Specht (beide CDU) und Verbandsfunktionär Joachim Rukwied haben am Samstag gemeinsam den 411. Mannheimer Maimarkt eröffnet. Zur Premiere bei Bilderbuchwetter strömten rund 22.000 Besucher zu der Verbrauchermesse.

Messe soll Aufbruchstimmung verbreiten

Deutschlands größte Regionalmesse soll Aufbruchstimmung verbreiten. Darin waren sich die drei Redner im Festzelt einig. Mehr als 1000 Aussteller in den Hallen seien dafür ein gutes Signal, und keinesfalls selbstverständlich, freute sich Mannheims Oberbürgermeister. Damit stemme sich der Maimarkt gegen die trübe Stimmung in der Wirtschaft. „Das ist ein Zeichen der Zuversicht“, betonte Christian Specht.

Und auch der Minister wertete die Zahl der Aussteller als Aufbruchssignal: „Es ist der Sinn des Maimarkts, den regionalen Wirtschaftskreislauf zu stärken“, so Peter Hauk. Er erhofft sich „starke Impulse, die von nachhaltiger Bedeutung sind“. Joachim Rukwied, seit 2006 Präsident des Landesbauernverbands und seit 2012 auch Präsident des Deutschen Bauernverbands, sprach von einem „Zeichen der Zuversicht, der Vielfalt, der Lebensfreude und der Wirtschaftskraft der Region.“

Sonderausstellung 140 Jahre Automobil

In der Sonderausstellung zum Jubiläum 140 Jahre Automobil befinden sich Autos, die in der Metropolregion entstanden sind. Ein Kabinenroller aus Speyer zum Beispiel. Ein Lux Tonneau aus Ludwigshafen, einziges bekanntes Exemplar seiner Art auf der Welt, und auch der Champion aus Ludwigshafen, der nach seiner abenteuerlichen Odyssee, unter anderem gehörte der Wagen einem Vorbesitzer in Australien, nun in einer der Hallen steht. „Für uns ist das eine Ehre, dass wir in diesem Kreis dabei sind“, erklärte Christian Wahl aus dem Ludwigshafener Konsortium, dass den Wagen zurück in die Region gebracht hatte. Langfristig soll er einmal im „Haus der Stadtgeschichte“ am Hafenbecken stehen, aber bis dahin können ihn die Maimarktbesucher schon einmal begutachten. Der Lux ist hingegen in Ladenburg zu Hause, wo er normalerweise im Carl-Benz-Automuseum steht. „Das wird ganz sicher eine tolle Veranstaltung mit vielen guten Gesprächen“, zeigte sich Wahl schon bei der Eröffnung überzeugt.

Auch Informationen rund um den ÖPNV-Fahrplan gibt es auf dem Maimarkt. RNV-Sprecher Moritz Feier (rechts) informierte Oberbürgermeister Christian Specht schon einmal vorab. Foto: Volker Endres Der Besuch der Tierlehrschauen gehört für viele Maimarktbesucher zum festen Ritual auf der Verbrauchermesse. Foto: Volker Endres Christian Wahl präsentiert den Besuchern auf dem Maimarkt einen Ludwigshafener Champion. Foto: Volker Endres Trommelperformance im Afrikanischen Dorf. Foto: Constanze Junk Bundeswehr-VW Käfer in Flecktarn Foto: Constanze Junk Probesitzen auf einem Motorrad der Polizei. Foto: Constanze Junk Pferdeschau auf dem Turnierplatz. Foto: Constanze Junk Ponyparade bei der Pferdeschau auf dem Turnierplatz Foto: Constanze Junk Pferdeschau mit Arabern des Gestüts Marbach. Foto: Constanze Junk Entspannung im Trubel: Auszeit in der Leseecke der Kulturecke in Halle 16. Foto: Constanze Junk Tierlehrschau des Landesverbands Badischer Rassegeflügelzüchter . Foto: Constanze Junk Prachtkerl von Hahn bei der Tierlehrschau. Foto: Constanze Junk Die Tierlehrschau ist vor allem bei Familien beliebt. Foto: Constanze Junk Halle 41 Gemeinschaftsschau Baden-Württemberg. Foto: Constanze Junk Der Maimarkt lädt zur Fahrt mit einem Nachbau des Benz-Motorenwagens ein, der vor 140 Jahren sein Patent erhalten hat. Foto: Volker Endres Sammler Heinz Scheidel vor einer Victoris-Kutsche, die in der Epple-Kutschenmanufaktur im Quadrat Q7 entstanden ist. Foto: Volker Endres Natürlich dürfen auch in diesem Jahr die Maimarktbecher von Katrin Zorn nicht fehlen. Foto: Volker Endres Sammler Heinz Scheidel (rechts) erklärte Oberbürgermeister Christian Specht (Mitte) und Veranstalter Jan Goschmann die Besonderheiten der kleinen Kutschenausstellung. Foto: Volker Endres Am Samstag hielt sich der Andrang am Haupteingang in Grenzen. Foto: Steffen Gierescher Eine „Maimarkt-Tüte“ nahmen sich einige Gäste mit. Foto: Steffen Gierescher Bunter Stand mit Naturdufthölzern. Foto: Steffen Gierescher Viel Betrieb war in der Italienischen Halle mit jeder menge Köstlichkeiten. Foto: Steffen Gierescher Foto 1 von 22

Für Alfred und Carola Schwind ist der Eröffnungsbesuch ein Ritual. „Hier erlebt man immer etwas Neues“, sagte das Ehepaar aus Weinheim zu „Schaufenster der Region“. „Wir kommen gerade aus dem „Modernen Haushalt“, berichtete die 42-Jährige. Offensichtlich ein Erfolg, wie die beiden großen Tüten zeigen, die der Ehemann mit süßsaurer Miene trägt. „Und einen Maimarktbecher müssen wir natürlich auch noch essen.“

Pfälzer Wein in der Halle der Metropolregion

Eine Männergruppe hat ein anderes Programm. „Wir treffen uns erst einmal zum Frühstück, danach schauen wir, was sich ergibt“, erklärte einer der Mittfünfziger. Die erste Überraschung musste die Truppe dabei gleich am Anfang verdauen: „Wir dachten schon, der Jever-Stand ist weg.“ Ist er nicht. Nur nicht mehr an gewohnter Stelle gleich in Halle 2, sondern schräg gegenüber. Durchatmen, zuprosten. Auch das gehört irgendwie zum Maimarkt-Ritual.

Ebenso wie der Besuch der Tierschauen. Das freute wiederum den Präsidenten des Bauernverbands. Das große Interesse an der Landwirtschaft, aber auch an den regionalen Erzeugnissen stimme ihn zuversichtlich, erklärte Joachim Rukwied beim Rundgang über die Messe, die ihre Wurzeln in der Verleihung der Marktprivilegien durch Pfalzgraf Johann II. von Zweibrücken im Jahr 1613 hat. Was sich daraus rund 400 Jahre später entwickelt, konnte er aber sicher nicht ahnen. Auch darauf konnten ihm die Besucher am Wochenende zuprosten – etwa mit einem Glas Pfälzer Wein in der Halle der Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Maimarkt ist noch bis 5. Mai täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.