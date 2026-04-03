Ein 41-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall verletzt worden, der sich bereits am Montag, 30. März, gegen 16.10 Uhr, ereignet hat. Die Polizei sucht nach eigenen Angaben nun Zeugen für den Unfall. Der 41-jährige Radfahrer war auf dem Fahrradweg in der Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe des BASF-Tor 7 stieß er in der dortigen Kurve mit einem bislang unbekannten E-Bike-Fahrer frontal zusammen. Dabei stürzte der 41-Jährige und verletzte sich leicht. Eine unbekannte Radfahrerin soll dem gestürzten Mann geholfen haben. Währenddessen entfernte sich der E-Bike-Fahrer unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Der E-Bike-Fahrer soll 30 bis 35 Jahre und etwa 1,80 Meter groß sowie etwa 90 Kilogramm schwer sein. Er hat dunkelbraune und nach hinten gegelte Haare und trug dunkle Kleidung. Das E-Bike soll dunkelgrau/dunkelblau sein und eine orangene Aufschrift haben. Hinweise: Telefon 0621 963- 24250.