Ein 41-Jähriger ist laut Polizei am Dienstagmorgen in der Innenstadt von einem Unbekannten überfallen worden. Der 41-Jährige war kurz nach 7 Uhr zu Fuß mit einer Einkaufstüte vor einem Supermarkt in der Ludwigstraße unterwegs, als er von hinten von einer Person umgestoßen wurde. Der Täter griff sich die Einkaufstüte mit Leergut sowie 300 Euro Bargeld und flüchtete in Richtung Rhein. Er wird wie folgt beschrieben: zirka 1,80 Meter groß, er trug eine graue Kapuzenjacke, eine gelbe Jogginghose und schwarze Schuhe. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773.