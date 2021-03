Die für den Norden und Westen der Stadt zuständige Polizeiinspektion 2 hat nach eigenen Angaben seit Jahresanfang 41 Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug gesteuert haben. Allein sechs Betroffene waren mit Elektrotretrollern unterwegs.

Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr wurden 125 berauschte Verkehrsteilnehmer von den Beamten der Inspektion erwischt. In diesem Jahr wurden innerhalb von acht Wochen in 39 Fällen ein Bußgeldverfahren wegen Drogen im Verkehr eingeleitet. Bei „Ersttätern“ kann dies zu einem Bußgeld von 500 Euro und einem Fahrverbot von einem Monat führen. Bei zwei Fahrern wurde eine so starke Drogenbeeinflussung und Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit festgestellt, dass ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde, so der Polizeibericht.

In allen Fällen wurden zudem die zuständigen Führerscheinstellen der Kommunen informiert, die generell nach Drogen- und Alkoholdelikten im Straßenverkehr den behördlichen Entzug der Fahrerlaubnis prüfen. Die Behörden können von den Betroffenen durch eine entsprechende Untersuchung (MPU) den Nachweis fordern, dass der Betroffene kein generelles Drogen- oder Alkoholproblem hat. Dies hat zusätzlich zu Bußgeld oder Geldstrafe weitere finanzielle Auswirkungen.

Konsum lange nachweisbar

Vielen Betroffenen sei nicht bewusst, dass im Gegensatz zu Alkohol eine Droge teils noch mehrere Tage und je nach Konsum sogar mehrere Wochen die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen könne und im Körper nachweisbar sei, informiert Präsidiumssprecher Jan Liebel. Die Chance, mit Drogen am Steuer erwischt zu werden, sei hoch. Aus- und Fortbildungen zum Erkennen von Drogenbeeinflussung seien seit Jahren fester Bestandteil bei der Polizei.